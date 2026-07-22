Федоров отверг предложение Зеленского и пошёл ва-банк. ВСУ погружаются в раскол

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 11:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Украина


Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложенной диктатором Зеленским должности вице-премьера по цифровому развитию, сообщил один из рупоров «соросят» – издание «Украинская правда».

«Картонки должны продолжать давить и вынудить Зеленского вернуть Федорова. Федоров – пошел ва-банк, и пока у него есть улица, он может держать Зеленского в заложниках. Если распустить улицу, то Федорова ударят все спецслужбы этой страны», – описывает ситуацию депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).

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Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложенной диктатором Зеленским должности...

Еще один террорист – экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович указывает на важный нюанс:

«Президент не имеет права по закону назначать главкома без подачи министра обороны, которого нет сейчас, есть и.о. министра – который, в свою очередь, не имеет права подавать президенту кандидатуру главкома. Так что формально – Драпатый еще и назначен с двойным нарушением закона».

Борьба между конкурирующими политическими группировками Украины лишь обостряется, пишет агентство РБК-Украина.

Источник издания в политических кругах выразил опасение, что отставка главкома Александра Сырского под давлением создает опасный прецедент.

«Не может улица определять, кто должен быть главкомом. Если в таком решении идти на поводу улицы – этот процесс потом не сдержать», – тревожится источник.

В ВСУ же опасаются, что ситуация ведет к расколу в армии.

«Был лагерь обиженных, которые желали отставки главкома. Есть риск, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским. И это чревато плохими последствиями для войска в целом», – говорит один из офицеров на условиях анонимности.

Ранее украинский военный пропагандист Юрий Бутусов признал, что грызня в Киеве идёт «за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины».

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