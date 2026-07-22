Цены на нефть могут стать трёхзначными – Россия тактически выигрывает от кризиса в Ормузе

Елена Острякова.  
22.07.2026 12:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 424
 
Ближний Восток, Дзен, Нефть, Россия


Россия тактически выигрывает от продолжения войны в Иране.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия тактически выигрывает от продолжения войны в Иране. Об этом директор Фонда национальной энергетической...

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«В моменте для нас это создает определенные тактические преимущества. Стратегически все равно генерирует огромные риски. США продолжают политику обеспечения своего доминирования на глобальных рынках, и мы для них конкуренты, которых они будут выкидывать. «Дух Анкориджа» может обернуться большими разочарованиями. Но в моменте… экономике это выгодно. Мы будем продолжать получать неплохие выплаты в бюджет», – сказал Симонов.

Он прогнозирует, что если война в Ормузе затянется, цены на нефть станут трехзначными. Пока они «очень низкие по сравнению с масштабом бедствия», считает эксперт.

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English version :: Читать на английском Цены на нефть могут стать трёхзначными – Россия тактически выигрывает от кризиса в Ормузе

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