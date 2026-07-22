Цены на нефть могут стать трёхзначными – Россия тактически выигрывает от кризиса в Ормузе

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Россия тактически выигрывает от продолжения войны в Иране.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моменте для нас это создает определенные тактические преимущества. Стратегически все равно генерирует огромные риски. США продолжают политику обеспечения своего доминирования на глобальных рынках, и мы для них конкуренты, которых они будут выкидывать. «Дух Анкориджа» может обернуться большими разочарованиями. Но в моменте… экономике это выгодно. Мы будем продолжать получать неплохие выплаты в бюджет», – сказал Симонов.

Он прогнозирует, что если война в Ормузе затянется, цены на нефть станут трехзначными. Пока они «очень низкие по сравнению с масштабом бедствия», считает эксперт.