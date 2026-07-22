«Наша поддержка может растаять»: Экс-министр обороны Британии о масштабах коррупции при Зеленском
Если киевский режим не покончит с коррупцией в оборонной сфере, то это может отразиться на военных поставках Запада.
Об этом в эфире телеканала Al Arabiya заявил экс-министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание на протесты против отставки министра обороны Украины Федорова, охарактеризовав их как «самый серьезный политический кризис» для Зеленского, назвал «музыкой для ушей русских» и поинтересовался, находится ли под угрозой единство Украины, и насколько уязвим Зеленский.
Ховарт назвал отставку Федорова «прискорбным поворотом событий» и «большой ошибкой».
«Должен сказать, как бывший председатель парламентского комитета Великобритании по Украине, который еще несколько лет назад довольно часто посещал эту страну, что там существует серьезная проблема коррупции», – говорит экс-министр.
Он не исключает, что вокруг отставки Федорова есть коррупционная подоплека.
«И я думаю, президенту Зеленскому нужно понимать: если его союзники увидят, что с коррупцией так и не покончено, вероятность того, что поддержка со стороны союзников начнет таять, станет весьма значительной», – грозит британец.
Экс-министр, сославшись на мнение своих друзей, которые хорошо разбираются в украинских реалиях, говорит, что Зеленский «страдает от тех же недостатков, что и его предшественники».
Он возмущается, что коррупция на Украине процветает на фоне массированной помощи Запада при участии спецслужб.
«Просто поразительно, сколько людей участвуют в отправке автоколонн на Украину для передачи ВСУ: везут медицинское оборудование, генераторы, всякие разные вещи. Я сам участвовал в такой поездке в прошлом году вместе с другом — тем самым британским разведчиком, который вывез двойного агента Гордиевского из Москвы, когда его прикрытие было раскрыто. Гордиевский возглавлял лондонское отделение КГБ, но при этом был британским двойным агентом и предоставлял информацию нашему министру иностранных дел одновременно с Горбачевым.
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