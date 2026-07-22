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Минобороны РФ подробно отчиталось об уничтожении только за минувшую ночь топливной инфраструктуры ВСУ в порту Одессы, двух морских судов с грузами для ВСУ, складов «Новой почты» с грузами ВСУ и батареи ракетного комплекса «Нептун-2».

Остаётся догадываться, сколько всего бандеровцы получали и скопили в Одессе за несколько лет, пока Москва закрывала глаза на запущенный Киевом «морской коридор» к странам НАТО и не препятствовала его работе.

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И, хотя удары по портам Большой Одессы наносятся уже несколько суток, пока что это не снизило уровень дроновых налётов на южные регионы России.

Помимо сожжённых складов Wildberries, о которых уже сообщалось, бандеровцы сегодня атаковали Южный берег Крыма – тревога по БПЛА объявлялась в Алуште и Ялте.

Как результат – на ЮБК обесточен ряд населенных пунктов – очевидно, были новые попадания по подстанциям.

Противник специально бьет по главным курортным городам, нанося ущерб экономике. Ранее в состояние блэкаута и экономического кризиса уже был погружен север Крыма.

В крупнейшем городе полуострова – Севастополе – только сегодня воздушная тревога уже объявлялась четыре раза.