«Россия – не друг. Я хочу, чтобы Украина победила» – генерал Трампа
Председатель американского объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признался, что желает победы Украине.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джона Кеннеди на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хочу, чтобы Украина победила», – сказал Кейн.
Кеннеди спросил, является ли Россия другом Америки.
«Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения, но, нет, я не думаю, что они наши друзья», – ответил Кейн.
Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.
Глава Госдепа Марко Рубио заявлял, что США – не нейтральный посредник, а сторона, поддерживающая Украину вооружениями.
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