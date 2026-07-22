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Председатель американского объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признался, что желает победы Украине.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джона Кеннеди на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы Украина победила», – сказал Кейн.

Кеннеди спросил, является ли Россия другом Америки.

«Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения, но, нет, я не думаю, что они наши друзья», – ответил Кейн.

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.

Глава Госдепа Марко Рубио заявлял, что США – не нейтральный посредник, а сторона, поддерживающая Украину вооружениями.