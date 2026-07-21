Арестович нацепил старую обувь: «Западу плевать, кто будет министром обороны – главное воевать с Россией»
Принципы отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова губительны для ВСУ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арестович, отвечая на вопрос, способен ли конфликт вокруг увольнения Федорова, пошатнуть позиции [диктатора] Владимира Зеленского до такой степени, что Запад решит его менять, заметил, что вынужден здесь поддержать Зеленского.
«Он выгонял Фёдорова по совершенно объективным обстоятельствам… Миша опасен для армии в его нынешнем состоянии. Возможно, после обучения он станет золотым, бриллиантовым, яхонтовым, но принципы, которые он исповедует сейчас, разрушительны для вооружённых сил.
Во-вторых, Западу глубоко плевать, кто будет нашим главкомом и министром обороны, потому что программа, которую он проводит в отношении РФ, её приведение к вменяемости – на три уровня выше, чем конкретные фамилии главкома и министра обороны в Украине. Их задача – обеспечить некий средний уровень сдерживания, который так или иначе будет реализован при том или ином главкоме, системе или министре обороны в системе общего воздействия государства и международного сотрудничества с ним», – рассуждал Арестович.
По его словам, иначе выглядела ситуация с похожими прошлогодними протестами в поддержку НАБУ, которое Зеленский попытался переподчинить себе, но в итоге сдал назад.
«Это структуры, которые Запад внедрил сюда для того, чтобы обеспечить минимальную справедливость и контроль коррупции, чтобы западный бизнес мог вести свои дела. То есть Запад здесь обеспечивал сам себя. А кто у нас министр, им глубоко плевать. Именно поэтому первые картонные протесты были поддержаны всей европейской прессой и заявлением европейских лидеров. А сейчас глубоко до задницы в Европе, кто там у нас министр обороны и кто главком. Это внутреннее дело Украины, они ровно так его и трактуют.
У них есть лёгкие опасения в отношении там, например, перспектив совместных проектов министерства обороны, дроновых, ПВОшных и так далее. Но мы же понимаем, что они будут реализовываться вне зависимости от фамилии главкома и министра обороны», – заявил Арестович.
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