Арестович нацепил старую обувь: «Западу плевать, кто будет министром обороны – главное воевать с Россией»

Игорь Шкапа.  
21.07.2026 21:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Принципы отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова губительны для ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принципы отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова губительны для ВСУ. Об этом в...

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Арестович, отвечая на вопрос, способен ли конфликт вокруг увольнения Федорова, пошатнуть позиции [диктатора] Владимира Зеленского до такой степени, что Запад решит его менять, заметил, что вынужден здесь поддержать Зеленского.

«Он выгонял Фёдорова по совершенно объективным обстоятельствам… Миша опасен для армии в его нынешнем состоянии. Возможно, после обучения он станет золотым, бриллиантовым, яхонтовым, но принципы, которые он исповедует сейчас, разрушительны для вооружённых сил.

Во-вторых, Западу глубоко плевать, кто будет нашим главкомом и министром обороны, потому что программа, которую он проводит в отношении РФ, её приведение к вменяемости – на три уровня выше, чем конкретные фамилии главкома и министра обороны в Украине. Их задача – обеспечить некий средний уровень сдерживания, который так или иначе будет реализован при том или ином главкоме, системе или министре обороны в системе общего воздействия государства и международного сотрудничества с ним», – рассуждал Арестович.

По его словам, иначе выглядела ситуация с похожими прошлогодними протестами в поддержку НАБУ, которое Зеленский попытался переподчинить себе, но в итоге сдал назад.

«Это структуры, которые Запад внедрил сюда для того, чтобы обеспечить минимальную справедливость и контроль коррупции, чтобы западный бизнес мог вести свои дела. То есть Запад здесь обеспечивал сам себя. А кто у нас министр, им глубоко плевать. Именно поэтому первые картонные протесты были поддержаны всей европейской прессой и заявлением европейских лидеров. А сейчас глубоко до задницы в Европе, кто там у нас министр обороны и кто главком. Это внутреннее дело Украины, они ровно так его и трактуют.

У них есть лёгкие опасения в отношении там, например, перспектив совместных проектов министерства обороны, дроновых, ПВОшных и так далее. Но мы же понимаем, что они будут реализовываться вне зависимости от фамилии главкома и министра обороны», – заявил Арестович.

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English version :: Читать на английском Арестович нацепил старую обувь: «Западу плевать, кто будет министром обороны – главное воевать с Россией»

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