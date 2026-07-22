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Американцам, в том числе через коррумпированные элиты в Брюсселе, удалось превратить Европу в вассала и оторвать от естественного экономического партнёра – России.

Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Европы и России есть естественная экономическая взаимодополняемость. Европа бедна ресурсами и имеет высокую плотность населения. Россия имеет низкую плотность населения и богата ресурсами, а это означает отличную взаимодополняемость, позволяющую объединить эти две стороны. Европа могла бы процветать на этой основе. Но Европа отгородилась от этого», – сказал Сакс.

Он считает, что Россия сможет компенсировать потерю Европы, переориентировавшись на Китай.