Американский профессор: Читайте Бжезинского, мы ещё 30 лет назад считали Европу своим вассалом

Максим Столяров.  
22.07.2026 11:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


Американцам, в том числе через коррумпированные элиты в Брюсселе, удалось превратить Европу в вассала и оторвать от естественного экономического партнёра – России.

Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам, в том числе через коррумпированные элиты в Брюсселе, удалось превратить Европу в вассала...

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«У Европы и России есть естественная экономическая взаимодополняемость. Европа бедна ресурсами и имеет высокую плотность населения.

Россия имеет низкую плотность населения и богата ресурсами, а это означает отличную взаимодополняемость, позволяющую объединить эти две стороны. Европа могла бы процветать на этой основе. Но Европа отгородилась от этого», – сказал Сакс.

Он считает, что Россия сможет компенсировать потерю Европы, переориентировавшись на Китай.

«Это все сольется в экономическое единство Евразии, а Европа окажется на дальней западной периферии, отрезанной от своих естественных торговых партнеров России и Китая. Потому что она сама себя отрезала и обнаружила, что Соединенные Штаты ей не друзья.

Европа загнала себя в тупик, куда загнала себя своей наивностью и коррумпированной вассальной зависимостью от США.

И если бы европейцы прочитали Бжезинского, они бы увидели, что их уже 30 лет назад считали вассалами, и сегодня они стали таковыми еще больше», – добавил профессор.

Метки:

English version :: Читать на английском Американский профессор: Читайте Бжезинского, мы ещё 30 лет назад считали Европу своим вассалом

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