Британский профессор: «Россия имеет полное право на зону влияния у своих границ. Мы поступили бы так же»

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Российская СВО, в первую очередь, обусловлена заботой о своей безопасности, а не теми мотивами, которые ей приписывает украинская и западная пропаганда.

Об этом в эфире видеоблога австралийского писателя и историка Джеффа Рича заявил британский политолог, профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира задается вопросом, являются ли события на Украине имперской войной России.

«Конечно, существует украинская трактовка, согласно которой это классический российский империализм, деспотизм и так далее. Вторая точка зрения: Россия настолько испугалась демократии на Украине, что ей пришлось вмешаться и подавить её, хотя на самом деле она вполне может уживаться как с демократиями, так и с автократиями, если они не настроены антироссийски», – отметил Саква.

Он обратил внимание на понятие «лимитрофы», по которым подразумеваются европейские государства, образовавшиеся на границах России в ХХ веке.

«Безусловно, страны, окружающие Россию, находятся в этом пограничном пространстве — ни западном, ни восточном. Но они хотят сделать выбор. Даже Дмитрий Фирташ еще в 2018 году (это видный украинский олигарх), задавался вопросом: почему мы должны выбирать? Но те, кто живет на окраинах великой державы или, если угодно, империи, неизбежно оказываются в двусмысленном положении, разрываясь между конкурирующими имперскими проектами и Россией как великой державой», – заметил профессор.

Он не уверен, что Россию можно назвать империей в чистом виде, но говорит, что в ней присутствует имперская динамика, и она настаивает на наличии вокруг себя зоны безопасности или влияния, как и любое влиятельное государство.