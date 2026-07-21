Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»

Вадим Москаленко.  
21.07.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до моря».

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до...

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«Скандалы между Украиной и Польшей, и с одной, и с другой стороны – это подтверждение того, что мы неполноценные дебилы. А наши представители – это лишь отражение этого нашего дебилизма.

Потому что нет вообще шансов на выживание в перспективе на 20-30 лет, без политических и военных отношений, и логистики, которая бы связывала Чёрное и Балтийское моря.

Мы останемся заложниками востока и запада, и становимся сезонными государствами: когда геополитическая погода хорошая, то мы есть, а когда погода портится, то наш суверенитет исчезает», – рассуждал Кульпа.

«И то, что произошло, является проявлением дебилизма. Как будто никто не смотрел на карту, не видел того, что происходило за последние 300 лет. Просто дебилы, нет у меня другого слова.

Я потерял весь сентимент к обоим президентам, считаю их мелочными и просто дураками. Ведь они разменивают отношения на какую-то мелкую поддержку.

Проблема в том, что 95% поляков убеждены, что УПА – это организация, которая возникла только для того, чтобы убивать поляков, и больше ничем не занималась», – сетовал он.

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