Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»

Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до моря».

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скандалы между Украиной и Польшей, и с одной, и с другой стороны – это подтверждение того, что мы неполноценные дебилы. А наши представители – это лишь отражение этого нашего дебилизма.

Потому что нет вообще шансов на выживание в перспективе на 20-30 лет, без политических и военных отношений, и логистики, которая бы связывала Чёрное и Балтийское моря.

Мы останемся заложниками востока и запада, и становимся сезонными государствами: когда геополитическая погода хорошая, то мы есть, а когда погода портится, то наш суверенитет исчезает», – рассуждал Кульпа.