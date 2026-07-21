Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»
Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до моря».
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Скандалы между Украиной и Польшей, и с одной, и с другой стороны – это подтверждение того, что мы неполноценные дебилы. А наши представители – это лишь отражение этого нашего дебилизма.
Потому что нет вообще шансов на выживание в перспективе на 20-30 лет, без политических и военных отношений, и логистики, которая бы связывала Чёрное и Балтийское моря.
Мы останемся заложниками востока и запада, и становимся сезонными государствами: когда геополитическая погода хорошая, то мы есть, а когда погода портится, то наш суверенитет исчезает», – рассуждал Кульпа.
«И то, что произошло, является проявлением дебилизма. Как будто никто не смотрел на карту, не видел того, что происходило за последние 300 лет. Просто дебилы, нет у меня другого слова.
Я потерял весь сентимент к обоим президентам, считаю их мелочными и просто дураками. Ведь они разменивают отношения на какую-то мелкую поддержку.
Проблема в том, что 95% поляков убеждены, что УПА – это организация, которая возникла только для того, чтобы убивать поляков, и больше ничем не занималась», – сетовал он.
English version :: Читать на английском Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: