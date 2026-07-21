Полковник ВСУ объяснил, почему его не радует «снижение темпов российского наступления»

Игорь Шкапа.  
21.07.2026 23:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 774
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лишь со стороны может показаться, что Украина находится в лучшей ситуации в противостоянии с Россией, чем ранее.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадисткой группы полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишь со стороны может показаться, что Украина находится в лучшей ситуации в противостоянии с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Возможно, со стороны кажется, что Украина находится в более лучшей позиции, нежели на протяжении предыдущих лет войны. Но мне так не кажется», – сказал Машовец.

Он считает, что Украина находится «на очередном витке своей стратегической парадигмы», которая отличается «асимметричным подходом».

«И со стороны это может казаться улучшением положения Украины. Но я бы не характеризовал это как улучшение, тем более, что непосредственно на фронте перелома в ведении боевых действий не произошло. Хотя общая интенсивность, объёмы наступательных действий противника уменьшились, но он в основном это осуществил за счёт концентрации своих усилий на определённых направлениях.

Если раньше он пытался наступать везде и всегда, то сейчас российское командование сконцентрировалось на определённых выбранных участках и направлениях. Вот это изменения. Ну, кое-кому кажется, что это некий перелом стратегический и так далее, но это далеко не так», – резюмировал укро-полковник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Полковник ВСУ объяснил, почему его не радует «снижение темпов российского наступления»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора