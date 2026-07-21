Полковник ВСУ объяснил, почему его не радует «снижение темпов российского наступления»
Лишь со стороны может показаться, что Украина находится в лучшей ситуации в противостоянии с Россией, чем ранее.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадисткой группы полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возможно, со стороны кажется, что Украина находится в более лучшей позиции, нежели на протяжении предыдущих лет войны. Но мне так не кажется», – сказал Машовец.
Он считает, что Украина находится «на очередном витке своей стратегической парадигмы», которая отличается «асимметричным подходом».
«И со стороны это может казаться улучшением положения Украины. Но я бы не характеризовал это как улучшение, тем более, что непосредственно на фронте перелома в ведении боевых действий не произошло. Хотя общая интенсивность, объёмы наступательных действий противника уменьшились, но он в основном это осуществил за счёт концентрации своих усилий на определённых направлениях.
Если раньше он пытался наступать везде и всегда, то сейчас российское командование сконцентрировалось на определённых выбранных участках и направлениях. Вот это изменения. Ну, кое-кому кажется, что это некий перелом стратегический и так далее, но это далеко не так», – резюмировал укро-полковник.
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