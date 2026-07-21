Полковник ВСУ объяснил, почему его не радует «снижение темпов российского наступления»

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Лишь со стороны может показаться, что Украина находится в лучшей ситуации в противостоянии с Россией, чем ранее.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадисткой группы полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, со стороны кажется, что Украина находится в более лучшей позиции, нежели на протяжении предыдущих лет войны. Но мне так не кажется», – сказал Машовец.

Он считает, что Украина находится «на очередном витке своей стратегической парадигмы», которая отличается «асимметричным подходом».