Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США должны вкладывать деньги в «перспективную» войну с Россией на Украине, а не в бессмысленную войну в Иране.

Об этом сенатор-демократ Ричард Дурбин заявил на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он рассказал, как ездил в Турцию на саммит НАТО и встречался с украинским узурпатором Владимиром Зеленским, который клянчил американские ПВО, уверяя, что «по его ощущению инициатива в Украине переходит на его сторону».

Сенатор выяснил, что США уже потратили 37,5 млрд долларов на войну с Ираном, но при этом указ президента Дональда Трампа предусматривает выделение 400 млн долларов Украине только через три года.

«Мне жаль сообщать вам, что план выплат предписывает нам потратить эти деньги в 2029 финансовом году. Новый президент, кем бы он ни был, примет это решение. Мы не сможем финансировать ПВО и другие просьбы Зеленского в течение трех лет», – сказал Дурбин.

Председатель американского объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн попытался утешить сенатора.

«Я хочу подчеркнуть невероятную работу, которую проводит оборонная промышленность Украины, наращивая собственные возможности. Это касается как их систем земля-воздух, так и воздух-воздух. Отмечу, что недавно произошел первый случай, когда украинский Ф-16 сбил российский истребитель. Я считаю, что их способность масштабировать эшелонированную оборону значительно выросла за последние пару лет благодаря помощи многих стран», – сказал Кейн.

Однако Дурбин продолжал настаивать на своем.