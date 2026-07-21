Когда Запад говорит о поддержке Украины – имеются в виду коррумпированные киевские элиты, тогда как война – это бремя простых украинцев.

Об этом американской журналистке Кэти Хэлпер заявила украинский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинка прокомментировала слова недавно отправившегося к Бандере американского сенатора-террориста Линдси Грэма: «Мне нравится выбранный нами путь, пока мы помогаем Украине оружием и экономической поддержкой, они будут сражаться до последнего».

«В ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о лишении украинских мужчин призывного возраста и права на убежище. Это будет самая масштабная дискриминация в истории предоставления убежища в ЕС, в этом законодательстве. По сути, они говорят, что вы не жертвы войны, вы не заслуживаете статуса отказников по убеждениям, вы не заслуживаете защиты, вы должны идти воевать, потому что мы за это платим. Мы принимаем решения за вас. Зеленский сказал, что им нужно пушечное мясо, и мы вместе с Зеленским решили, что вы должны идти воевать. И только Венгрия заявила, что не подчинится этому решению», – возмущалась Гавришко.

«Когда они говорят, что поддерживают Украину, они имеют в виду не народ, они поддерживают коррумпированные элиты Украины, которые наживаются на этой войне. Их сыновья в США, на Западе наслаждаются жизнью, никто из них не служит в армии – нет, это бремя простых украинцев», – добавила украинский историк.

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