Война в Ормузском проливе парадоксальным образом защитила российские порты от ударов украинских беспилотников.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По портам, кстати, по крайней мере, балтийским – не бьют. По черноморским портам тоже долгое время не били. В последнее время ситуация обострилась в Азовском и Черном море. Но, я думаю, товарищи из Вашингтона наведут там порядок.

Потому что бьют по танкерам, идущим под загрузку не только российской, но и казахской нефтью, и нефтяным терминалам КТК, по которому нефть Казахстана идет в Новороссийск.

А казахстанская нефть добывается, в том числе, компаниями из США. И Америка не заинтересована в том, чтобы танкеры, арендованные ее компаниями, подвергались дроновым атакам», – сказал Симонов.