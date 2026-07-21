Киевский философ: «Одиозные заявления Федорова уже никуда не спрятать. Это отсутствие мудрости»

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров приписывает себе несуществующие успехи.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политический философ Андрей Бамйстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он обсуждал свои успехи в человеко-телах российских. То есть он брал обязательства определённого количества смертей. То есть я уже говорю о том, что талантливый, но не мудрый… Он делал совершенно одиозное заявление. И теперь эти заявления никуда не спрятать», – сказал Байместер.

По его словам, Федоров пытается продемонстрировать, что якобы на фронте есть перелом в пользу Украины, который связан исключительно с ним.

«И это заявление тоже немудрого человека, потому что он берёт на себя слишком много, идёт ва-банк. Он приписывает себе успехи, о которых нужно ещё говорить и анализировать, анализировать», – говорит укро-эксперт.

Он обратил внимание, что явно конкурирующий с Федоровым экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный не так давно опубликовал две статьи, опровергающие отставленного министра.

«И он там говорит антитрендовую вещь. Как раз сказал, что не стоит считать это переломом. Я просто ещё раз говорю для тех, кто поднимает картонки за Фёдорова. Я абсолютно не политтехнолог, и меня не интересует, будет Фёдоров министром или не будет. Я за него не агитирую и против него не агитирую. Я просто рассматриваю конкретного молодого человека, у которого были какие-то успехи в его деятельности, который волею случая стал министром обороны, который вдруг в этом кресле возомнил, что он главная причина перелома на фронте, о котором опять же знак вопроса», – говорит философ.

По его мнению, Федоров считает, что общество «видит его как икону Украины будущего».