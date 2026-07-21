«Свежее мясо» сразу отправляют на фронт, а «боевые ветераны» расквартированы в тыловых гостиницах – украинский журналист
В бригадах ВСУ практикуется циничный подход, когда на ЛБС находится не более 10% личного состава, а те, у кого всё схвачено, ждут отловленных бусификаторами ТЦК необстрелянных парней и дедов, которых сразу бросают на «передок».
Об этом на канале «TatyanaUSA» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть родную страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они будут всё более ужесточать, послаблять возможность для этого беспредела ТЦК-шного, потому что им нужен план. 50 тысяч не получается, им надо 30 тысяч. Из них реально дойдут до учебки 15, другие дадут какие-то справки, что у них трое детей, что они слепые-глухие. Потом из учебки некоторые будут удирать в СОЧ.
А по сути, бригада расквартированная – это 2,5-3 тысячи людей, из них на «передке» в 10 раз меньше – 250-300 людей, именно на линии боевого соприкосновения», – сказал он.
«Это большой цинизм, когда ждут эти служивые в бригаде «свежее мясо». Они ждут этих несчастных, которых ТЦК выловила, и их отправят на утилизацию, потому что у них уже там всё схвачено. Он уже там либо какие-то занятия читает, либо заведует банно-прачечным комбинатом для военных, либо проверяет обмундирование.
Они ждут только свежей партии вот этих необстрелянных несчастных пареньков или дедов, которых поймали на улице и которых отправляют на утилизацию», – рассказал Коцаба.
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