Сенаторша вывела из себя Хегсета, заговорив о «победе на Украине» и «поражении в Иране»

Елена Острякова.  
22.07.2026 11:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


400 млн долларов, которые власти США пообещали выделить на безопасность бандеровской Украины, до сих пор никто не видел.

Об этом сенатор-демократ Синтия Шахин заявила на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

400 млн долларов, которые власти США пообещали выделить на безопасность бандеровской Украины, до сих...

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«Это финансирование было принято еще в январе. До конца финансового года осталось всего три месяца. Я только что услышала от генерального директора одного завода-производителя оборонных изделий, включенных в план расходов, что они не только не получили финансирования, но даже не видели контракт», – сказала Шахин.

Министр обороны США Пит Хегсет продемонстрировал крайнее раздражение тем, что сенаторы продолжают говорить «про Украину и победу», противопоставляя ее  «поражению в Иране» (ранее на этих же слушаниях тему затронул республиканец Дик Дурбин).

«Я ценю стремление к победе в войне не меньше других. Я сижу перед комитетом, который говорит о победе в войне, длящейся 4 года, и говорит о стратегическом поражении в конфликте, который длится 4 месяца ради того, чтобы помешать Ирану получить ядерную бомбу.

Я надеюсь на понимание исторического характера того, что предпринимает президент Трамп. Вы хотите, чтобы радикальные исламисты получили бомбу?!» – пытался вразумить собравшихся Хегсет.

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