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400 млн долларов, которые власти США пообещали выделить на безопасность бандеровской Украины, до сих пор никто не видел.

Об этом сенатор-демократ Синтия Шахин заявила на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это финансирование было принято еще в январе. До конца финансового года осталось всего три месяца. Я только что услышала от генерального директора одного завода-производителя оборонных изделий, включенных в план расходов, что они не только не получили финансирования, но даже не видели контракт», – сказала Шахин.

Министр обороны США Пит Хегсет продемонстрировал крайнее раздражение тем, что сенаторы продолжают говорить «про Украину и победу», противопоставляя ее «поражению в Иране» (ранее на этих же слушаниях тему затронул республиканец Дик Дурбин).