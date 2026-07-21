«Подчёркиваю большими буквами»: Весна 2027 грозит кризисом на фронте для Украины – Бортник
Если США не смогут повлиять на Киев согласиться на мир, то Россия будет проводить мобилизацию.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт считает, что Россия после выборов в Госдуму может мобилизовать в армию от 300 тысяч до миллиона человек, но при этом заметил, что есть еще одна дата – довыборы в конгресс США в ноябре.
«И тут будет идти игра Москвы: Путина с Трампом. Любая эскалация в Украине, рост напряжённости, интенсивности боевых действий – это проблема для Трампа. Любая демилитаризация, перемирие, например, – это успех Трампа, а в США в ноябре выборы.
Поэтому я думаю, что если в этих качелях стороны не договорятся с сентября по ноябрь, то на самом деле мобилизация может быть объявлена уже
после американских выборов или в преддверии», – считает укро-политолог.
Он называет «бредом» заявления, что Москва сразу бросит мобилизованных в бой, отметив, что в России бережно относятся к людским ресурсам, а потому будут их готовить. По его мнению, на фронт новобранцы начнут поступать к весне.
«А вот весна 2027 года может быть кризисной для Украины. С этим связаны, кстати, были заявления Сырского о российском наступлении на Киев через Черниговскую область.
Потенциально к весне – лету 2027 года Россия, подчёркиваю большими буквами, может быть готова резко расширить длину фронта и начать наступление, в том числе, на северном направлении, если проведёт мобилизацию», – опасается Бортник.
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