«Подчёркиваю большими буквами»: Весна 2027 грозит кризисом на фронте для Украины – Бортник

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Если США не смогут повлиять на Киев согласиться на мир, то Россия будет проводить мобилизацию.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что Россия после выборов в Госдуму может мобилизовать в армию от 300 тысяч до миллиона человек, но при этом заметил, что есть еще одна дата – довыборы в конгресс США в ноябре.

«И тут будет идти игра Москвы: Путина с Трампом. Любая эскалация в Украине, рост напряжённости, интенсивности боевых действий – это проблема для Трампа. Любая демилитаризация, перемирие, например, – это успех Трампа, а в США в ноябре выборы. Поэтому я думаю, что если в этих качелях стороны не договорятся с сентября по ноябрь, то на самом деле мобилизация может быть объявлена уже

после американских выборов или в преддверии», – считает укро-политолог.

Он называет «бредом» заявления, что Москва сразу бросит мобилизованных в бой, отметив, что в России бережно относятся к людским ресурсам, а потому будут их готовить. По его мнению, на фронт новобранцы начнут поступать к весне.