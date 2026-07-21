«Что может быть лучше»: Силиконовая долина не позволит завершить войну на Украине

Максим Столяров.  
21.07.2026 19:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Tехнологии, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


США собираются вести войну ещё очень долго, потому что её лоббируют влиятельные компании Силиконовой долины.

Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США собираются вести войну ещё очень долго, потому что её лоббируют влиятельные компании Силиконовой...

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«По мнению США, эта война может продолжаться долго. Здесь есть определённые лобби, которые хотят, чтобы это продолжалось. И лобби номер один – это ВПК.

И крупнейшим лоббистом войны сейчас является Силиконовая долина. И лидерами там являются Palantir, SpaceX и другие, потому что они испытывают свои системы вооружения в реальном времени и на реальном поле боя.

Быстрый прогресс, смена поколений технологий за недели или месяцы. Что может быть лучше.

Сейчас миллиардер Алекс Карп хвастается, насколько замечательны успехи в уничтожении палестинцев в Газе, в ударах по Ирану и России. Подумайте, насколько улучшилась система Пентагона за последние месяцы», – сказал Сакс.

«Так что в самой Украине нет реального контроля над этим [вопросами войны и мира]. Недавние опросы показывают, что большинство украинцев хотят прекращения войны, даже с учётом уступок. Но никто их не спрашивает», – добавил он.

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