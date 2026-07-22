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Пропаганда киевского режима взяла на вооружение наработки гитлеровцев.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-закомадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал напомнил об интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая рассказала, что ее шеф требовал от подчиненных работать по лекалам главного гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса.

«И это выглядит смешно, конечно, человек иудейской веры, которая непосредственно пострадала от нацистов, использует принципы, – но это как раз показывает профессионализм и политтехнологичность подхода к определенным вещам. И надо определенные моменты рассматривать без названия страны и без названия партии, а чисто как работает государство с собственным народом», – сказал Кривонос.

Ведущий предположил, что у Мендель «улетела кукуха», на что его собеседник заметил, что стопроцентно утверждать не может.