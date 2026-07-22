«Стиль очень умного и опытного противника»: Вслед за бензиновым кризисом России готовят экономический обвал

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Еще два склада маркетплейса Wildberries – в Краснодаре и Ставропольском крае – подожгли украинские дроны минувшей ночью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Итого, за 4 дня – 7 логистических хабов. Как и в случае с организацией дефицита топлива, расчет делается на взлом внутриполитического каркаса России. Но разрушение логистики маркетплейсов – это стиль очень умного и опытного противника. И это, конечно же, не Киев», – уверен радиоведущий Сергей Мардан.

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Помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев подозревает, почему под ударами только одна сеть «Вайлдбериз».

«Быстрый рост ВБ после перехвата управления – это было что-то не вполне экономическое. Татьяна Бакальчук-Ким, вытеснив своего мужа (и его инвесторов) привела (скорее, её привели) некоторых других. Ким – это вывеска. За Ким стоит кое-кто из бенефициаров. Удар по ВБ спланирован не только как акция когнитивной войны (хотя это в первую очередь), но и как нанесение ущерба бизнес-интересам определённого бенефициара».

Актриса Яна Поплавская уточняет:

«Расчет явно на недовольство малого бизнеса, на который российское правительство в последние годы делало большую ставку. Ну и крупный бизнес, естественно, тоже не может быть спокоен. Расчет Зеленского – на то, что все они будут требовать окончить войну. Но мы прекрасно понимаем, что Запад не собирается заканчивать, просто хотят паузы, чтобы они все поднакопили дроны и ракеты и – снова в бой».

Переехавший из Киева в Москву политолог Михаил Павлив прогнозирует:

«Эта история точно продолжится, как минимум до выборов в Думу».

Украинский канал «Artjockey» подтверждает замысел противника – усилить давление на бюджет России, снизив собираемость налогов, которые и так были повышены в 2026 году: