Белорусский депутат: Украина – это обезьяна с гранатой, опасная даже для Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский терроризм расползается по всему миру и начинает представлять нешуточную угрозу, в том числе, странам Евросоюза.

Об этом на канале «Sputnik Беларусь» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Украине огромное количество убитых, искалеченных, миллионы уехавших, повернутое общественное сознание. Психоэмоциональное состояние этого общества настолько лабильное, что спички достаточно для того, чтобы там загорелся пожар по любому поводу. Какое количество терактов, попыток применения оружия против гражданских, против полицейских и так далее. Эти эпизоды каждый день. Огромное количество людей на сегодняшний день так называемых СОЧников – они самовольно оставили военные части, где-то скрываются. Многие тоже с оружием. Это такой гнойник, который долгое время будет создавать проблемы для нас всех, создает уже и для Беларуси, и для России», – сказал Шпаковский.