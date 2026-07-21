Белорусский депутат: Украина – это обезьяна с гранатой, опасная даже для Запада

Максим Столяров.  
21.07.2026 17:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 606
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинский терроризм расползается по всему миру и начинает представлять нешуточную угрозу, в том числе, странам Евросоюза.

Об этом на канале «Sputnik Беларусь» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Александр Шпаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский терроризм расползается по всему миру и начинает представлять нешуточную угрозу, в том числе,...

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«На Украине огромное количество убитых, искалеченных, миллионы уехавших, повернутое общественное сознание. Психоэмоциональное состояние этого общества настолько лабильное, что спички достаточно для того, чтобы там загорелся пожар по любому поводу.

Какое количество терактов, попыток применения оружия против гражданских, против полицейских и так далее. Эти эпизоды каждый день. Огромное количество людей на сегодняшний день так называемых СОЧников – они самовольно оставили военные части, где-то скрываются. Многие тоже с оружием.

Это такой гнойник, который долгое время будет создавать проблемы для нас всех, создает уже и для Беларуси, и для России», – сказал Шпаковский.

«И для Польши начинаются эти вопросы. Вообще для всей Западной Европы, потихонечку будут расползаться именно в ту сторону. Они же устроили теракт в Монако.

Общеизвестно, что Монако – это место благоденствия, где богатые, знаменитые селебрити современного мира договорились о том, что все разборки происходят за пределами княжества. Украинцы проигнорировали это правило, и все знают, что в деле замешана военная разведка Украины и СБУ. Исполнительницу потом убили. Потому что эта женщина просто попала в прицелы видеокамер. Да, конечно, она была совершенно лишним звеном.

Или те же колл-центры, которые организованы на территории Украины. Это ошибочная точка зрения о том, что они работают только по России или по нашей стране. Нет, они работают по Прибалтике, и по Европе.

Украина – это обезьяна с гранатой, или отвязанная бешеная собака, которая может укусить кого угодно», – добавил депутат.

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English version :: Читать на английском Белорусский депутат: Украина – это обезьяна с гранатой, опасная даже для Запада

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