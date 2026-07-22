«Хороших новостей нет»: на Украине признали печальную ситуацию с топливом

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 15:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Для украинцев не ожидается хороших новостей с ценами на бензин – они будут только расти.

Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинцев не ожидается хороших новостей с ценами на бензин – они будут только...

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Ведущий, заметив, что, если цена на бензин перешагнет отметку в 90 гривен за литр, то это сильно ударит по карманам украинцев, поинтересовался, есть ли предпосылки для этого.

«К сожалению, безусловно, есть. Видим происходящее в мире. Если нефть была в июне 70 долларов, то сейчас уже 90. Если дизель провалился тогда на фоне перемирия в Иране до 875 долларов, то сегодня это 1200.

Соответственно, мы как страна, импортирующая все горючее, просто покупаем по этим ценам и транслируем их на стелы заправочных станций. Сейчас расчеты показывают, что уже дошло до того, что на прошлой неделе закупочная стоимость и оптовые цены стали выше розницы. Это позволило однозначно прогнозировать, что цена будет расти», – сказал Куюн.

Он добавил, что цены на украинских АЗС уже начали расти, а эскалация вокруг Ирана лишь делает этот тренд необратимым.

«Сейчас вообще все очень плохо смотрится. Посмотрите, потребление максимальное, запасы минимальны, перекрыт не только Ормуз. Сейчас хуситы хотят перекрыть еще и в Красном море пролив. Это вообще будет уже не 20% мирового рынка заблокировано, а даже больше, кажется, 25% .

Русские закрыли экспорт дизеля, увеличили и пылесосят сейчас бензин по всему миру, потому что у них дефицит. То есть, еще создают дополнительный спрос. Скажите хоть одну хорошую новость. Вот в чем хоть одна нормальная новость для этого рынка? Их нет», – печалится украинский эксперт.

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