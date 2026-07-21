«У Путина масштабные планы на Одессу» – Коцаба

Максим Столяров.  
21.07.2026 20:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 563
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


В планах Кремля обязательно лишить Украину доступа к морю.

Об этом на канале «TatyanaUSA» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть родную страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В планах Кремля обязательно лишить Украину доступа к морю. Об этом на канале «TatyanaUSA»...

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«Думаю, в планах Путина обязательно сделать так, чтобы Украина не была морской державой. Сто процентов то, что Одессу сейчас так расстреливают, это знак того, что у Путина на Одессу большие планы. Плюс, там выход через Буджакские степи на Приднестровье, есть другие возможности. Короче, Путин – император. Он делает так, как император», – уверен журналист.

«Но почему Зеленский?.. Он скурил в школе учебники по истории и географии, или почему он не понимает, что когда уже пошла тягомотина ресурсов, то Украина по человеческому ресурсу, по энергетическому, по экономическому, по военному ресурсу не может тягаться с могущественным соседом, который к тому же ещё имеет ядерное оружие», – рассуждал Коцаба.

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