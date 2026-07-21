«Ты здесь временный»: анонимная соросятня показала Зеленскому, кто власть на Украине

Игорь Шкапа.  
21.07.2026 18:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова показали крайне неприятную для Украины тенденцию.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политический философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова показали крайне неприятную для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт считает, что «люди с картонками» пытаются показать, кто главная власть в стране.

«Они хотят показать, что Зеленский картонный президент, что Зеленский временно исполняющий обязанности по их желанию, по их воле. Так они писали посты прошлым летом, когда был картонный майдан 1.0, что у нас с президентом договор, пока он не переходит границы, которые только нам известны.

То есть действие ТЦК, унижение людей, разрушение вообще гражданского общества их не интересует. Их интересует власть. И вот пока Зеленский на их власть предполагаемую не оказывает никакого давления, они милостиво соглашаются на то, чтобы он оставался президентом. Но как только он нарушает ведомые только им границы, в прошлый раз это НАБУ- САП, а сегодня ещё более мелкий повод –  Фёдоров, – сказал Баумейстер.

По его прогнозу, если политическая траектория Украины не поменяется, эти люди будут продолжать быть у власти.

«Был уже прецедент. Переход от Порошенко [признан террористом в РФ]  к Зеленскому показал, что эти группы легко перетекли в группу Зеленского. Часть небольшая осталась у Порошенко, часть блогеров, часть журналистов, обслуживающих Порошенко.

Но эти люди растекаются по новым траекториям власти. Они присутствуют и там, и там. И если нужно, они могут усилиться или накопить своё присутствие в той или иной политической силе», – отмечает философ.

Он сравнивает любую будущую политическую власть на Украине со скульптурными формами.

«Это пустая форма, в которую вливается содержание. Вот президент Украины – это полость, абсолютно пустое внутри пространство, в которое заливается что угодно, не знаю, какой-то материал от от гипса до металла. Поэтому эти люди, поэтому я и говорю, что они опасны. Это анонимы, они считают, что они представляют власть», – резюмировал философ.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Ты здесь временный»: анонимная соросятня показала Зеленскому, кто власть на Украине

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить