«Ты здесь временный»: анонимная соросятня показала Зеленскому, кто власть на Украине

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Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова показали крайне неприятную для Украины тенденцию.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политический философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что «люди с картонками» пытаются показать, кто главная власть в стране.

«Они хотят показать, что Зеленский картонный президент, что Зеленский временно исполняющий обязанности по их желанию, по их воле. Так они писали посты прошлым летом, когда был картонный майдан 1.0, что у нас с президентом договор, пока он не переходит границы, которые только нам известны. То есть действие ТЦК, унижение людей, разрушение вообще гражданского общества их не интересует. Их интересует власть. И вот пока Зеленский на их власть предполагаемую не оказывает никакого давления, они милостиво соглашаются на то, чтобы он оставался президентом. Но как только он нарушает ведомые только им границы, в прошлый раз это НАБУ- САП, а сегодня ещё более мелкий повод – Фёдоров, – сказал Баумейстер.

По его прогнозу, если политическая траектория Украины не поменяется, эти люди будут продолжать быть у власти.

«Был уже прецедент. Переход от Порошенко [признан террористом в РФ] к Зеленскому показал, что эти группы легко перетекли в группу Зеленского. Часть небольшая осталась у Порошенко, часть блогеров, часть журналистов, обслуживающих Порошенко. Но эти люди растекаются по новым траекториям власти. Они присутствуют и там, и там. И если нужно, они могут усилиться или накопить своё присутствие в той или иной политической силе», – отмечает философ.

Он сравнивает любую будущую политическую власть на Украине со скульптурными формами.