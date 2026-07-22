Генерал ВСУ: «После Чернигова русским до Киева – полтора часа»

Наблюдаются признаки подготовки российской армии к масштабным активным действиям на новых участках фронта.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-закомадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 28 июля отменены отпуска в ВС РФ и правоохранительных органах России. Это всегда один из разведпризнаков, что планируется серьезное на предстоящие месяцы.

Второе. Российские военкоматы уже раздали 370 – 380 тысяч повесток гражданам РФ. Возможно, уже начался или в течение следующих двух месяцев будет проведен дополнительный призыв того количества, о котором я сказал.

Что это значит? Никто не призывает людей просто так. Людей призывают, чтобы они либо приняли участие в формировании новых воинских частей, либо восполнили потери в действующих воинских частях. Конечно, после прохождения определенной подготовки.

Но 370 тысяч – это реально серьезная цифра. И я всегда рассматриваю все вопросы в негативном варианте для Украины», – сказал генерал.