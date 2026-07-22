Генерал ВСУ: «После Чернигова русским до Киева – полтора часа»
Наблюдаются признаки подготовки российской армии к масштабным активным действиям на новых участках фронта.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-закомадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С 28 июля отменены отпуска в ВС РФ и правоохранительных органах России. Это всегда один из разведпризнаков, что планируется серьезное на предстоящие месяцы.
Второе. Российские военкоматы уже раздали 370 – 380 тысяч повесток гражданам РФ. Возможно, уже начался или в течение следующих двух месяцев будет проведен дополнительный призыв того количества, о котором я сказал.
Что это значит? Никто не призывает людей просто так. Людей призывают, чтобы они либо приняли участие в формировании новых воинских частей, либо восполнили потери в действующих воинских частях. Конечно, после прохождения определенной подготовки.
Но 370 тысяч – это реально серьезная цифра. И я всегда рассматриваю все вопросы в негативном варианте для Украины», – сказал генерал.
По его словам, 370 тысяч дополнительных военных даст возможность России начать активные боевые действия на границе, в частности в Сумской или Черниговской области.
«И что там от Чернигова до границы? Вообще ни о чем. Да и от Чернигова до Киева по такой замечательной дороге, по прямой, – за час, ну, за полтора часа абсолютно спокойно можно доехать.
И, с учетом того, что количество наших резервов значительно ограничено, реально значительно ограничено. И у нас вопрос с резервами иногда напоминает вопрос с коротким одеялом. Мы натягиваем на голову, чтобы согреть голову, мерзнут ноги, и наоборот», – тревожится Кривонос.
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