Война пришла и в Ялту: Дрон врезался в жилой дом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время налёта минувшей ночью один из украинских дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Ялте. Ранено 17 человек. Трое – в тяжелом состоянии, госпитализировано шесть человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек», – уточняет еще один советник руководителя республики Ольга Курлаева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Местные жители в соцсетях сообщают, что ЧП произошло на улице Красноармейской – недалеко от дома-музея Чехова. Сейчас территория оцеплена спасателями и правоохранителями. Очевидцы утверждают, что дрон якобы долгое время кружил над застройкой, а после того, как закончилось горючее, рухнул на здание.

«Кошмарили с 2-х часов ночи до 5-ти утра», – пишет о налете ялтинец Андрей Лихошва.

По неофициальным данным, в Большой Ялте поражены несколько подстанций, от пожара на которых в небо поднимаются столбы дыма. В городе нет электричества, прекращена подача воды. Мэрия опубликовала адреса для зарядки мобильных телефонов.

До недавнего времени Ялта считалась безопасным городом и продолжала принимать туристов.