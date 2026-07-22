Война пришла и в Ялту: Дрон врезался в жилой дом
Во время налёта минувшей ночью один из украинских дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Ялте. Ранено 17 человек. Трое – в тяжелом состоянии, госпитализировано шесть человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек», – уточняет еще один советник руководителя республики Ольга Курлаева.
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Местные жители в соцсетях сообщают, что ЧП произошло на улице Красноармейской – недалеко от дома-музея Чехова. Сейчас территория оцеплена спасателями и правоохранителями. Очевидцы утверждают, что дрон якобы долгое время кружил над застройкой, а после того, как закончилось горючее, рухнул на здание.
«Кошмарили с 2-х часов ночи до 5-ти утра», – пишет о налете ялтинец Андрей Лихошва.
По неофициальным данным, в Большой Ялте поражены несколько подстанций, от пожара на которых в небо поднимаются столбы дыма. В городе нет электричества, прекращена подача воды. Мэрия опубликовала адреса для зарядки мобильных телефонов.
До недавнего времени Ялта считалась безопасным городом и продолжала принимать туристов.
«Многие, кто опасался ехать в Севастополь (вполне обоснованно), ехали в ту самую Ялту.
Не понимаю – насколько нужно быть наивными людьми, чтобы за эти 4,5 года не понять – если бьют по автобусам с гражданскими и даже детьми, если прилетает по рынкам и новогодним праздничным площадям, если вся территория Крыма регулярно подвергается атакам дронов, то что мешает нанести удар по курорту, когда противник на протяжении двух месяцев делает всё, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове – от бензинового кризиса и логистического коллапса до выноса инфраструктуры (электричества и т.п.)? И очевидно, что будет предпринято всё возможное для дальнейшей эскалации…
Властям нужно честно говорить о том, что Крым сегодня – это территория риска (пока не будет восстановлена безопасность крымского неба). Что если кто-то планирует сюда ехать – он должен это осознавать и учитывать», – комментирует севастопольский общественник Всеволод Радченко.
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