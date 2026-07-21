Когда русские снова подойдут под Киев, – поляки перекроют границу, чтобы не дать сбежать из страны «хипстерам», которые топили за мир любой ценой.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вижу тысячи комментов, что нужно с картонками выходить за мир. Это сегодня они выходят за Фёдорова, завтра они будут выходить за мир. За мир – это мир на любых условиях. Это значит, отдать московитам то, на что они претендуют – Донбасс, правобережную часть Херсонской области, Запорожскую область, а потом они будут претендовать на всё Левобережье. А дальше они будут претендовать на Киев. И у нас всегда найдётся публика, которая будет говорить – мир любой ценой. Потому что это мнение уже реализовано. Если вы сделаете честный опрос, то у нас за мир любой ценой будет как минимум треть населения. Это как минимум. А в принципе, с такого рода раскачкой, то будет и больше половины на следующем этапе. И эту треть населения и всех остальных, кто за мир любой ценой нужно просто держать в рамках любым способом», – требовал Корчинский.

«Потому что мир любой ценой – это означает просто быструю смерть для тех, кто останется на Украине, или миграция для тех, кто успеет выломиться. А успеют выломиться далеко не все, тем паче, что ситуация меняется, и вы видите, что наши братья поляки вполне могут перекрыть границу для тех хипстеров, которые будут выламываться тогда, когда московиты снова будут подходить к Киеву», – стращал «громадян» нацист.

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