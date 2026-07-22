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Конфликт вокруг отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлен в первую очередь грызней за доступ к многомиллиардным финансовым потокам.

Об этом в своем блоге пишет киевский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ныне командир подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что диктатор Владимир Зеленский объяснил, что между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским был конфликт. Изначально Зеленский сделал выбор в пользу Сырского, после чего соросятня и примкнувшие начали протесты. В итоге вчера диктатор уступил и объявил об отставке Сырского, на место которого назначен генерал Михаил Драпатый.

Бутусов пафосно называет майданщиков «главным источником реформ в государстве».

«На картонках было два лозунга – «верните Федорова» и «снимите Сырского». Теперь второй лозунг выполнен. Выполнено, очевидно, чтобы не выполнять первое», – пишет автор.

Он считает, что на самом деле конфликт [в интерпретации картонок – между «совком» и «реформатором-технократом»] вызван отнюдь не разными подходами к войне.

«Стало ясно, что конфликт был не в стратегии войны – потому что иначе бы не убрали так мгновенно и одновременно и министра, и главкома, оставив армию без какой-либо наследственности и передачи дел. Конфликт был не персонально между Федоровым и Сырским, потому что тогда убрали бы кого-то одного. Остается одна прагматичная причина – конфликт был за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины, разблокированного в мае. И единственная должность, от которой зависит это распределение – министр обороны», – признает Бутусов.

По его мнению, Федорову не стоит соглашаться на декоративный пост, а продолжить настаивать на сохранении за ним поста министра обороны, поскольку в противном случае окажется, что он «не боролся за принципы, а искал выгодное трудоустройство».

Бутусов считает, что сейчас идет публичная борьба – подготовка к голосованию за должность министра в Раде в августе.

«Главное, чтобы политический процесс не останавливал изменения и решения ключевых проблем армии. Чтобы у нас поднимались и решались такие лозунги, как Константиновка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Доброполье, Купянск, Лиман, Волчанск, Сумы. Если мы, имея сейчас все возможности и ресурсы, потеряем ключевые исторические города Донбасса, – это бремя будет лежать на совести каждого, кто не сделал все необходимое для спасения украинской земли», – резюмировал Бутусов.

Напомним, что Бутусов входит в конкурирующую с Зе-режимом группировку олигарха-террориста Петра Порошенко, у которой сейчас тактический союз с соросятней.