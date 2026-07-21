Мерц уверен, что Азербайджан и Закавказье заменят Иран и Россию

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В условиях отказа от российских энергоресурсов и войны на Ближнем Востоке, странам Евросоюза приходится искать новые источники нефти и газа, одним из которых может стать Азербайджан.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил федеральный канцлер германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы серьёзно относимся к расширению отношений между Германией и Азербайджаном. Сотрудничество в области поставок природного газа по южному газовому коридору имеет особое значение на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Мы с президентом [Алиевым] подробно это обсудили. Мы хотим получить энергоснабжение, продолжить диверсификацию с Азербайджаном», – сказал Мерц.