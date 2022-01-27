Белашко: Байден запрещает Путину вводить войска, но бомбить ВСУ – пожалуйста

Новости Украины

Западные СМИ раздули тему российского вторжения на Украину, хотя на самом деле все основывалось на высказывании Джо Байдена, которое неправильно интерпретировали.

Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собственно, откуда взялась тема Украины? Ее, как обычно бывает, вбросили неполживые «демократические» СМИ. Вопрос, ответ на который вызвал вот этот бурный резонанс, задала небезызвестная Джейн Эпштейн из небезызвестного тоже информационного агентства Bloomberg, дальше эту тему подхватил и развил коллега из не менее чудной газеты New York Times, ну и дальше там уже CNN подключилась – знакомые все, так сказать, названия», – отметил он.

«Здесь интересно то, что сам термин minor incursion получил такой перевод в комментариях как «ограниченное вторжение». Между тем, если посмотреть собственно значение слова incursion, то это не совсем «вторжение», это «быстрое нападение», «набег», «налет». Значение вроде близкое, но оно принципиально отличается. Если переводить то, о чём говорил Байден там со сложного дипломатического языка, который потом интерпретировал Блинкен еще частично опровергая, частично дополняя своего шефа, то все сводится к тому, что «красная линия», которую видит Байден для России – это, собственно, будет формальное введение воинских контингентов на территорию Украины. То есть, грубо говоря, самолетами бомбить можно, танками заезжать нельзя. При всей своей простоте высказывание его вызвало очень сложную бурю эмоций и интерпретаций. Таким образом, Байден довольно четко и недвусмысленно обозначил вообще, как себе представляют американцы российскую военную операцию против Украины – если такая операция будет, то больше всего она будет напоминать не вторжение США в Ирак или в Афганистан, а войну против Югославии, когда там бомбили военные объекты, бомбили инфраструктурные объекты, заставили выйти югославские силовые подразделения (и не только армейские, но и полицейские) из мятежного региона, но при этом ни один американский солдат в Сербию так и не вошел и ни один танк не въехал», – заключил Сергей Белашко.