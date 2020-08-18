Белоруссия останется союзником России – военный эксперт

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на сложившийся кризис, Белоруссия всё-таки останется союзником России, всё ограничится лишь сменой лидера.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

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«Есть серьезные моменты связанные с тем, что, дело даже не в том, что у нас есть какие-то совместные производства, дело в том, что у нас очень плотное военно-техническое сотрудничество с Республикой Беларусь, мы действительно поставляем туда свое вооружение, военную технику. И безусловно, на базе системы машиностроения (я имею ввиду самой РБ) мы также создаем, формируем и делаем свои военные машины.

Мы взаимодействуем очень плотно, обмениваемся информацией в военно-технической именно сфере, поэтому здесь нас, конечно, очень серьезно напрягает, как с этой информацией будут распоряжаться силовики в случае, если действительно придут прозападные силы к власти в Республике Беларусь», – заявил Перенжиев.

По его словам, такой сценарий нанёс бы очень серьезный ущерб национальной безопасности РФ.

«Это помимо того, что мы говорим там вообще о роли Беларусь в системе обеспечения коллективной безопасности, самого договора, роли Беларуси в системе Евразийского союза, экономического союза, роли самого официального Минска как переговорной площадки по урегулированию конфликта на Украине, вокруг Нагорного Карабаха, ну и ряда многих других моментов. И вообще само по себе взаимодействие и сама армия Беларуси и ее военно-промышленный комплекс сам по себе очень хороший помощник в деле укрепления безопасности, как в постсоветском пространстве, так и в рамках Союзного государства», – добавил политолог.

«Но получается, что мы же не только теряем Беларусь как людей и территорию, а получается, что мы еще ей вынуждены противостоять ей в случае чего. Представляете какие нам еще придется ресурсы? … Что такое Беларусь? Это западное направление. Одно дело от Бреста, если враг пойдет, как во время Великой Отечественной войны, до Москвы – это одно, а другое дело, когда он стартанет с границы между Белоруссией и Смоленской областью. Смоленск – это практически вот-вот и Москва.

Мы понимаем, насколько это все очень-очень серьезно становится, поэтому я так скажу: на самом деле, я уверен, что мы Беларусь не потерям. Да, будет тяжело. Да, будет впереди еще всякие моменты, но Белоруссия, думаю, останется нашим ключевым союзником, и там ситуация удержится. То есть там может поменяться лидер. Может быть, частично власть поменяется, но Беларусь все равно, я думаю, останется после всех этих движений, потому что там есть тоже понимание и среди политической элиты, и среди военной элиты, и среди населения в целом, что нельзя нам ни в коем случае разъединяться, и все понимают эти последствия. И сами белорусы для Белоруссии понимают, что на самом деле их ждет», – заверил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно различать протесты оппозиции – где требования изменения системы управления, а где подрывная работа на сдачу суверенитета страны внешним игрокам.

«Сам майдан – одно дело, когда требуют изменений системы управления, и, собственно говоря, Лукашенко идет на встречу. Говорит: «Давайте, поменяем Конституцию. Я буду уходить, раз так вопрос стоит». Это одно. И другое дело, если речь идет не об изменении системы управления в целях повышения ее эффективности и улучшения степени демократичности, а просто речь идет о захвате страны внешними управляющими.

Если четко поймут белорусы, что им нужно и что из этого может получиться, я думаю, что они осознают, что речь должна идти именно об изменении системы управления, и Беларусь должна остаться на постсоветском пространстве таким же государством, которое в рамках Союзного государства – Россия и Беларусь, в рамках ОДКБ и Евразийского Союза и т.д. И военно-промышленные комплексы, военная элита и силовики, я думаю, никому не передадут секреты, сохранят и все это взаимодействие будет продолжаться. Я думаю, что по этому вопросу, обмен между нашими силовыми ведомствами проходит в этих рамках и обсуждается», – заключил Перенджиев.