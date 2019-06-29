Белорусские депутаты отметят юбилей превращения страны в захудалую польскую провинцию

29.06.2019, Москва, Елена Острякова

Депутаты Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 450-летию Люблинской унии, которые состоятся 29 июня в Люблине (Польша).

Об этом сообщается на официальном сайте белорусского парламента в разделе «Основные мероприятия на текущую неделю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Количественный и качественный состав белорусской делегации не уточняется.

«Две страны – Великое княжество Литовское и Польша – объединились в одну федеративную Речь Посполиту. Уния укрепила средневековую белорусскую державу, которая сама не справлялась с внешними агрессиями», – разъясняет белорусская служба американского «Радио Свобода».

На самом деле, по условиям Люблинской унии 1569 года Литва, в которую входили белорусские земли, лишилась самостоятельной внешней политики и превратилась в польскую провинцию.

Западнорусский литературный язык был законодательно запрещён для составления актов. Его место занял польский.

К моменту воссоединения с Россией западнорусский письменный язык уже был мёртв. Устный язык стал «мовой попа да хлопа» – именно так презрительно называли западнорусскую речь польские паны.

В конце XVIII века белорусские земли были захудалой польской провинцией, где высшее сословие считало себя поляками, говорило на польском языке, принадлежало к польской культуре, ходило в римско-католические храмы.