Белорусский дипломат: «Нам с Россией сидеть в одном окопе»

03.07.2020, Москва, Елена Острякова

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко предполагает, что более 80% белорусов знают о существовании Союзного государства и ценят союз с Россией.

Об этом он заявил, комментируя результаты социологического опроса, показавшего, что только 59% россиян знают о существовании Союзного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю точной цифры, но интуитивно чувствую – гораздо больше. Потому что белорусы более чувствительны к этому. Мы, может быть, чуть больше испытали на себе всяких невзгод. Только за прошлое столетие по белорусам дважды каток прокатился – Первая и Вторая мировая война. Поэтому мы очень чувствительны, кто наш друг, с кем нам быть в одних окопах, если придется. Поэтому это ощущение, что самый наш ближайший союзник – и во всех невзгодах мы будем вместе – это Россия. Думаю, цифра была бы за 80%», – сказал Семашко.

Напомним, что согласно исследованию Института социологии НАН Белоруссии, опубликованному год назад, почти 80% белорусских студентов ощущают себя частью русского народа и Русского мира.