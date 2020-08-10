Белорусский ОМОН гоняет оппозицию по окраинам Минска

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодняшний Майдан в Минске не задался с самого начала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Днем через соцсети было сообщено несколько мест для сбора в центре города. Однако, когда протестующие стали туда подтягиваться, они обнаружили милицейское оцепление. Тут же начались достаточно жесткие задержания.

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Тогда сценарий переиграли. Протестующим предложили встречаться у станций метро вдали от центра, поскольку центральные станции были перекрыты.

Стали собираться толпы по несколько сотен человек. Однако их начал разгонять ОМОН. В районе Серебрянка были вновь применены шумовые гранаты.

В районе метро «Пушкинская» произошла попытка заблокировать проезжую часть, однако милиция ее предотвратила. В нескольких районах произошли стычки при попытках задержания. Правоохранители применили дубинки.