«Белорусского шпиона», задержанного СБУ, отпустили на свободу

30.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Так называемого «белорусского шпиона», о задержании которого на прошлой неделе сообщила контрразведка СБУ, отпустили на свободу и освободили от уголовной ответственности.

Об этом сообщает гомельский сайт «Сильные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно материалам дела, гражданин Белоруссии работал заместителем директора компании «МК Гранд Плюс», зарегистрированной в украинском городе Днепропетровск и в июле 2019 года согласился на сотрудничество с сотрудником КГБ по Брестской области. По словам задержанного, он обязался создать «агентурную сеть» для сбора и передачи информации, которая является на Украине государственной тайной.

В январе 2020 года задержанный пытался, в свою очередь, завербовать сотрудника Луцкого пограничного отряда, который владеет информацией, интересной для белорусского КГБ. Прежде всего белорусского «вербовщика» интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также организация этих служб, использование специальной техники для задержания нарушителей границы и боевые возможности подразделений.

Согласно материалам уголовного дела «белорусский шпион» добровольно прекратил «незаконную деятельность» и сдался СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина от уголовной ответственности.

В 2019 году белорусские спецслужбы поймали пятерых «белорусских шпионов», четверо из которых раскаялись и были отпущены.

Однако с последним задержанным не все ясно. Изначально СБУ опубликовала видеозапись, на которой он признавался, что должен был готовить канал для контрабанды товаров двойного назначения, то есть запчастей для военной техники.

Эксперты связали эту информацию с сообщением о задержании ЧВК Семена Семенченко, которая занималась нелегальной поставкой на Украину запчастей для комплексов С-300.

По данным белорусского политолога Игоря Тышкевича, за последнее время на белорусско-украинской границе было задержано четыре мелких партии запчастей для военной техники.