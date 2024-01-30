Берн затаил обиду: следующий раз Зеленского в Швейцарии встретят лишь на уровне завхоза

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленскций побирался в Швейцарии, и не получил помощь в том объёме, на который он рассчитывал, затаил обиду.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он прокомментировал решение украинского национального агентства по предотвращению коррупции внести швейцарскую шоколадную компанию Barry Callebaut в список «международных спонсоров войны», поскольку она продолжает вести бизнес в России.

Вальдман спросил, стоит ли опасаться этой компании, что она попадёт после этого в санкционный список ЕС и США.

«Я не думаю, потому что надо начинать тогда с себя. Ряд и европейских, и американских компаний по-прежнему продолжают вести свой бизнес в России. Такие гиганты, как «Джонсон и Джонсон», по-прежнему присутствуют в России. Абсолютное большинство компаний, к продуктам которых мы привыкли, – их можно найти в России. Ещё месяца не прошло, как я вернулся из России, и видел на полках магазинов и в аптеках всё то изобилие, к которому мы и привыкли на Западе», – ответил Песке.

Однако он обратил внимание на другое. Эта компания была внесена в «позорный список» буквально день спустя, после того, как Зеленский вернулся из Давоса, и в Швейцарии это чётко увидели.

«Это своеобразная благодарность Зеленского к тем людям, которые его здесь развлекали, охраняли, сопровождали. Когда человек кусает руку кормящего. Это уже элемент отчаяния, элемент агонии. Ну, вот, буквально пару дней назад он здесь, президент со всей своей делегацией, стоит с протянутой рукой и открыто попрошайничает любые деньги, любые подачки, любые товары. Видимо, не получил в том объёме, на который он рассчитывал, и, возвратившись домой, буквально через день вносит швейцарскую компанию в этот «список позора». Ну, понятно же, у нас все, кому нужно услышать об этом, услышали, все приняли это на заметку. Что можно сказать? Дай Бог ему здоровья, и он прилетит ещё разок в Швейцарию. В следующий раз его будут уже встречать политики рангом, а то и двумя рангами ниже. Уже вряд ли президент и министры его будут водить по нашим правительственным учреждениям, а может уже на уровне завхоза будут его встречать. Не очень дальновидный шаг, совершённый украинскими властями. Все, кому нужно это знать и отметить в Швейцарии, это узнали и отметили», – заключил швейцарский издатель.