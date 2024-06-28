Бетонные укрытия – абсолютно недостаточная мера в Севастополе – офицер флота

Защита Севастополя не может сводиться только к установке бетонных укрытий. «Желтый уровень» подразумевает разные типы угроз, не только с воздуха.

Такое убеждение в эфире « Радио Крым» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы акценты несколько другие расставлял. Такое ощущение, что экспертное сообщество, причём серьёзные люди, начинают рассуждать о том, как нам выкопать норку и туда спрятаться. На самом деле, говорить надо о том, как нам быстрее решить задачи, которые два с половиной года назад были обозначены президентом. Вот когда мы решим эти задачи, не нужно будет прятаться. А так уже скоро превратимся в Албанию времён режима Ходжи, когда на каждом перекрёстке стоял дзот или бомбоубежище. А теперь, в наше время, в тех, что не разрушены, разводят шампиньоны или используют под курятник», – отметил он.

По словам эксперта, система обеспечения безопасности гражданской обороны, как она именовалась в советское время, должна быть. Она разрушена, и за два с лишним года угроз не восстановлена.

«Поэтому в данном случае я считаю наши пращуры, которые ориентировались на ядерный конфликт, на то, чтобы защитить наших граждан, они работали на верном курсе, наработали громадный колоссальный опыт. Была созданная система, начиная от структуры, организации, материально-технического обеспечения. Не нужно копировать это один в один. Но взять за основу, с чего-то начать – пока этого не делается. Например, «жёлтый уровень» террористической опасности Севастополя, что он подразумевает? Какие-то инструкции для жителей Севастополя? Он подразумевает только одно: звучит тревога, останавливается транспорт, высаживает пассажиров, которым надо куда-то прятаться. Ну разве этот уровень террористической угрозы предполагает только возможность атаки с воздуха? Прилёт чего-то с неба? Абсолютно нет!», – указал Горбачёв.

Он напомнил, что в 2014 году в Севастополь зашли РСО – Российские системы вещания с программой установки около 40 экранов, в разных частях города.

«Многие до сих пор думают, что это для рекламы. Нет, это система, которая ориентирована в электронном виде оповещать в режиме онлайн обо всём, что происходит. Должно было быть 40, поставили 4, на этом всё закончилось… Была программа восстановления проводного вещания в городе. Севастополь один из немногих городов на постсоветском пространстве, где эта система осталась. Начали эту работу, восстанавливать радиоточки, тоже все закончилось. Хотя как раз ориентир был на то, что Севастополь – военно-морская база, и сущность, предназначение города заключается именно в этом. Кто-то может скажет, что я тут нафталином трясу, о каких-то радиоточках рассказываю. Но вы меня извините, блэкаут, перекрытие Северо-Крымского канала говорят о том, что противник готов идти на все. Я, например, не удивлюсь, если в любой момент отключится интернет, грохнется, грубо говоря. Перестанут работать наши карточки банковские, и когда все начнут думать, а что же делать, то выручит проводная связь», – считает эксперт.

Создание бомбоубежищ разного типа – это естественный процесс, если отталкиваться от того, что Севастополь – это воюющий город.

«Пляжи и все остальное здесь присутствуют, и, естественно, людей никуда не загонишь, и гонять не надо. Все прекрасно должны понимать, что Севастополь – это город военный, в городе находятся военные предприятия, военные учреждения, офисы. И в этом смысле карта города испещрена крестиками и ноликами. Это не Сочи, не Ялта, не Судак – это Севастополь! И это, прежде всего, должны понимать, во-первых, чиновники, власть, исполнительные органы. Это должны понимать политические практики в лице наших депутатов, а также всякого рода околополитики, куда относятся лидеры общественного мнения, волонтёры, пресса, экспертное сообщество и т.д. Надо вот эту основу под собой найти и соответствующим образом действовать. А какие должны быть бомбоубежища, как в Белгороде или где-то иначе – это уже второстепенный вопрос. Главное, что они должны быть, в том числе, вот такие небольшие бетонные укрытия», – заключил Горбачёв.