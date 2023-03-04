«Без ненужных сантиментов», – политолог о дальнейшем ходе СВО

Владимир Гладков.  
04.03.2023 16:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России придётся возвращать под свой контроль все стратегически важные территории Украины, поскольку уже очевидно, что никто не может дать гарантии отказа от их использования во вред российским интересам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России придётся возвращать под свой контроль все стратегически важные территории Украины, поскольку уже очевидно,...

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«Практика сегодняшней украинской аферы показывает, что если мы отпускаем все эти территории из нашего поля, и отказываемся от исторической ответственности за судьбы народов, что само по себе невозможно, то кто-то должен дать гарантии, что они не станут анти-Россией, и не будут плацдармами агрессивных действий третьих сторон», – сказал Мартынов.

Однако политолог подчеркнул, что никто таких гарантий дать не может, поэтому России придётся вернуть все стратегически важные для неё регионы под контроль.

«А кто такие гарантии даст? Никто, кроме нас самих, когда мы отодвигаем от собственных границ все эти угрозы.

Поэтому здесь ответ очевиден – нужно восстанавливать своё влияние на всех территориях, без ненужных сантиментов», – подытожил он.

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