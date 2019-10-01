Без транзита российского газа Украина не доживёт до апреля

01.10.2019, Киев, Игорь Петров

Если подписание нового контракта задержится, а транзит российского газа прервется на длительный срок, то в конце отопительного сезона на Украине создастся дефицит газа даже при наличии достаточных запасов в газохранилищах.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если транзит российского газа не будет прерван или будет прерван на короткий период 1 января следующего года, то такие риски минимальные.

Если транзит российского газа будет прерван на 1,5-2 месяца, то, к сожалению, даже при больших запасах газа в хранилищах, в марте месяце при холодной погоде есть объективные предпосылки для того, чтобы создался дефицит.

Нечем будет пополнить», – резюмировал эксперт.