Без транзита российского газа Украина не доживёт до апреля
Если подписание нового контракта задержится, а транзит российского газа прервется на длительный срок, то в конце отопительного сезона на Украине создастся дефицит газа даже при наличии достаточных запасов в газохранилищах.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если транзит российского газа не будет прерван или будет прерван на короткий период 1 января следующего года, то такие риски минимальные.
Если транзит российского газа будет прерван на 1,5-2 месяца, то, к сожалению, даже при больших запасах газа в хранилищах, в марте месяце при холодной погоде есть объективные предпосылки для того, чтобы создался дефицит.
Нечем будет пополнить», – резюмировал эксперт.
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