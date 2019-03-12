Выборы
//exit;
12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Билецкий развернул активность с прицелом на выборы в Раду

Боевики «Нацкорпуса» не случайно развернули активность против Петра Порошенко – лидер группировки Андрей Билецкий добивается популяризации своего движения с прицелом на осенние выборы в Верховную Раду.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть версия, достаточно упрощённая, что за всем этим стоит Аваков. То, что есть связи между Аваковым и Билецким, в принципе, понятно. Сегодня Билецкий опроверг, что за этими действиями стоит Аваков. Для Авакова, думаю, тут ситуация противоречивая – с одной стороны ему выгодно попугать президента такими акциями прямого действия, с другой стороны, когда бьют полицейских – это уже вызов самому Авакову, и отношения между радикалами, неважно, «Нацдружины» или С14, это всегда проблема. Так что для Авакова это определённый конфликт интересов, и я не думаю, чтобы он был заинтересован, чтобы эти столкновения были постоянными», – заявил эксперт.

«Больше интереса здесь у самого Билецкого и «Нацкорпуса». Я думаю, что осенью парламентские выборы, и «Нацкорпус» хочет поднять себе рейтинг – он очень заметный на улице. Они таким образом хотят увеличить свою популярность, хотят очутиться сейчас в авангарде войны с Порошенко», – считает Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть