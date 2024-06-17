Битва на Черном море не закончена, пока Крым российский – экс-чиновник Госдепа США

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 20:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Победа России будет означать распространение ее влияния далеко за черноморский регион, а сохранив военные базы в Крыму – она ставит под прицел все соседние государства.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил бывший зампомощника Госсекретаря США Мэтью Бойз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа России будет означать распространение ее влияния далеко за черноморский регион, а сохранив военные...

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По словам Бойза, несмотря на то, что украинские морские дроны нанесли определенный урон Черноморскому флоту РФ, битва на Черном море еще не закончена.

«Если война пойдет по путинскому сценарию, люди должны понимать, что поставлено на карту. Это касается не только морских владений, но и всего черноморского региона. Это распространяется на все прибрежные государства гораздо глубже, чем то, что на самом деле происходит на воде. Я хочу напомнить людям об этом…

Вывод заключается в том, что битва на Черном море еще не закончена, прямо сейчас она находится в другой фазе, по сравнению с тем, что было, скажем, в 2022-м году или ранее. Но это еще не конец. Если Россия выиграет или завершит войну на своих условиях, и продолжит контролировать Крым, а это значительная часть северного побережья Черного моря, то это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки только воды или только морских владений», – рассуждал американец.

«Это связано со многими другими вещами, это гораздо более широкий регион… У нее есть много других средств на этом полуострове, которые могут быть использованы против любых прибрежных государств или как-то иначе. Украина добивается существенных успехов, но в Крыму остается еще очень много активов. Я думаю, что люди должны помнить об этом», – заявил Бойз.

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