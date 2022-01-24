Бизнес остается на грани выживания на фоне отчетов Смольного о «росте промышленности»

24.01.2022  14:50 (Мск), Санкт-Петербург,
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Россия, Санкт-Петербург, Экономика


Рост промышленности Санкт-Петербурга в 2021 году составил порядка 7%. При этом в Северной столице наблюдается нестабильная экономическая ситуация, а предприятия малого и среднего бизнеса вынуждены прекращать свою деятельность из-за неэффективной ограничительной политики Смольного.

Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Кирилла Соловейчика сообщает о росте индекса промышленного производства Северной столицы, который по итогам 2021 года оценили в 107,1%. По словам Соловейчика, декабрь в Санкт-Петербурге традиционно характеризуется повышенными отгрузками.

Рост промышленности Санкт-Петербурга в 2021 году составил порядка 7%. При этом в Северной столице...

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Несмотря на это, бизнес Северной столицы в целом находится в критическом состоянии. Фактически Смольный под управлением губернатора Александра Беглова поставил представителей малого и среднего предпринимательства на грань выживания введением жестких антиковидных ограничений и отсутствием финансовой поддержки. На фоне активной помощи промышленности поддержка других отраслей городской экономики вызывает серьезные вопросы.

В частности, в помощи сегодня наиболее остро нуждаются заведения общественного питания, кинотеатры и спортивные учреждения, но городское правительство словно не замечает нужды предпринимателей, в результате чего в прошлом году были вынуждены закрыться десятки тысяч организаций.

Малый и средний бизнес Петербурга принял на себя основной удар, вызванный непродуманными запретами Смольного и отсутствием эффективных мер поддержки. Участники рынка неоднократно заявляли, что введенная администрацией Беглова система QR-кодов в совокупности с ограничением работы в ночное время приведет к серьезным финансовым потерям. Однако команда губернатора не прислушалась к просьбам бизнеса отсрочить начало действия «пропускного режима», в результате чего предприниматели теряют до 50% выручки.

Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов, объявивший бойкот QR-кодов, заявлял, что антиковидная политика Смольного направлена на уничтожение бизнеса, и к борьбе с пандемией никакого отношения не имеет.

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