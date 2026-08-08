«Дальше так продолжаться не может». Залужный призвал согласиться на унизительный для Украины мир

Сегодня в мире происходят процессы, о которых еще 20 лет назад предупреждал российский лидер Владимир Путин.

Об этом, выступая в Украинском кризисном центре (Киев), заявил экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день, по крайней мере, с 24-го года точно, для Украины, когда страница была перевернута, началась война на истощение, она не принесет победы. Она принесет поражение и Украине, и России. Для мира – это начало открытой борьбы за изменение мировых правил, фактически за передел мирового порядка. Это то, о чем писал Путин в 2007 году. Я думаю, что лет через 20 после 2007 года, где-то в 27-м году, эта борьба активизируется», – сказал Залужный.

По его мнению, в этой ситуации требуется global decision (глобальное решение).

«Нужна новая «Ялта» с совершенно новыми правилами. Политические системы не выдерживают ни одной нагрузки на тех правилах, которые были построены после 45-го года. И таких проблем масса. Эти проблемы нужно пересмотреть и создать, грубо говоря, новый мировой порядок, более или менее тонко правила игры. И тогда в этих новых правилах игре, в результате этого global decision, мы получим какую-то, прости Господи, территорию, которой мы будем 100% недовольны, но это будет global decision. Получит свое Россия, с чем она будет недовольна», – считает посол.

Он сравнивает ситуацию с Брестским миром 1918 года [по итогам которого Советская Россия пошла на унизительные территориальные компромиссы, но, тем не менее, сохранилась как государство, а через время даже восстановила статус-кво].