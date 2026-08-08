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Так называемая 40-дневная операция по принуждению России к миру привела лишь к тому, что крупнейшие украинские предприятия могут в ближайшее время прекратить работу.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная ошибка Зеленского – что он публично произнес слово «принуждение» в эфире. Как только ты противнику объявляешь публично «я тебя буду принуждать», ты точно так же должен знать, что противник немедленно тебе чем-то ответит. Он, тем самым, вынуждает российскую армию отвечать на этот план принуждения военными средствами», – сказал Ширяев.

По его мнению, уничтожение складов маркетплейсов не сможет обрушить экономику России.