«Могучий удар по украинской экономике». Итог 40-дневного плана Зеленского по «принуждению» России
Так называемая 40-дневная операция по принуждению России к миру привела лишь к тому, что крупнейшие украинские предприятия могут в ближайшее время прекратить работу.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главная ошибка Зеленского – что он публично произнес слово «принуждение» в эфире. Как только ты противнику объявляешь публично «я тебя буду принуждать», ты точно так же должен знать, что противник немедленно тебе чем-то ответит.
Он, тем самым, вынуждает российскую армию отвечать на этот план принуждения военными средствами», – сказал Ширяев.
По его мнению, уничтожение складов маркетплейсов не сможет обрушить экономику России.
«Почти немедленно российская армия начала ответную кампанию. В результате к концу этих 40 дней парализована внешняя морская торговля Украины.
В отличие от России, у которой есть морские порты на севере, на Балтийском море, на Дальнем Востоке и еще огромная торговля по железным дорогам с Китаем, например. У Украины морская торговля – это бутылочное горлышко. Несколько портов в Чёрном море.
А морской транспорт – самый главный по грузоподъемности. Не сравним ни с какой железной дорогой. Закрыть вывоз зерна железнодорожными перевозками невозможно.
И вот уже заявление следует от Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Украины, сталелитейных предприятий, горно-обогатительных предприятий о том, что они могут прекратить свою работу в ближайшее время, потому что вывозить нечем. Это могучий удар по украинской экономике», – добавил он.
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