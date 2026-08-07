Укро-журналист: Киевляне обречены зимовать без отопления

Игорь Шкапа.  
08.08.2026 00:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Грядущий коммунальный коллапс в украинской столице неизбежен.

Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой и нацисткой Яниной Соколовой заявил киевский журналист-расследователь Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грядущий коммунальный коллапс в украинской столице неизбежен. Об этом в беседе с телеведущей-экстремисткой и...

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Ведущая предложила в преддверии зимы запасаться киевлянам консервацией.

Ее собеседник заметил, что еще прошлой зимой он осознал, что миллионам киевлян просто некуда переезжать, к чему их призывают эксперты и политики.

«Люди [на Дарнице] уже выходили дороги перекрывать, потому что у них что-то не ремонтируется, отопления, ой, освещения не хватало. А куда люди переедут? Они ведь где-то работают. Вот они, представь себе, три миллиона по Украине сейчас куда-то бросится. Куда? Некуда. Поэтому я говорю: киевляне обречены на то, чтобы войти в сезон без отопления. И вот как это переживется?», – вопрошал Николов.

По его словам, если у кого-то есть возможность, то нужно позаботиться о пожилых людях. Про обстрелы и убийства Зеленским пожилых людей на территории РФ, пособник нацистов не упомянул.

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