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Прописанный в Основном законе курс Украины на Североатлантический альянс выглядит бессмысленным – блок может развалиться быстрее, чем статус членства станет реальным.

Об этом, выступая в Украинском кризисном центре (Киев), заявил экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, экс-посол Украины в США Валерий Чалый, попытался прояснить позицию Залужного о НАТО, заметив, что из прежних его заявлений, которые разошлись в СМИ, он ничего не понял. Чалый спросил, действительно ли Залужный призывает изменить Конституцию и убрать оттуда курс на НАТО.

Посол ответил, что он такого не говорил.

«Но с той мыслью, которую сформировали украинские СМИ, я согласен полностью, хотя я этого не говорил», – заявил Залужный.

По его словам, Украина воевала с Россией, использую натовские доктрины и оружие, но ничего не добилась.

«В 2026 году Украина применила все виды вооружений, кроме разве что «Томагавков», ядерного оружия, авианосцев, самолетов Ф-35, которые находятся на вооружении НАТО, задействовав доктрины их применения. Смотрите, ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие. Все началось с «Хаймарсов, которые ВСУ дали возможность освободить Херсонщину, что бы кто ни рассказывал. Освободили остров Змеиный «Богданы» и французские «Цезари», Херсонщину освобождали «Хаймарсы». Они ровно через месяц превратились в бессмысленную вещь, которую просто невозможно использовать», – признает экс-главком ВСУ.

Он считает, что НАТО «находится в доктрине конца Второй мировой войны» и стоит перед угрозой развала.

«У меня есть вопросы. Если мы записываем в Конституцию, что вступаем в НАТО, а НАТО завтра распустится, что мы будем делать с конституцией Украины», – недоумевает Залужный.

По его мнению, Украине нужен «силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой в Европе».