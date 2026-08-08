Вучич – Зеленскому: Желаю всего хорошего Украине, но ЕС не светит – ни вам, ни нам
Ключевые страны Евросоюза выступают против членства Украины и Сербии в обозримом будущем.
Об этом на встрече с украинским узурпатором Владимиром Зеленским заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вы спросите меня, действительно ли я считаю, что будет какой-то единый голос об ускорении евроинтеграции – я в это не верю. И мой скептицизм оправдался. Потому что есть страны, которые всегда будут против», – сказал Вучич.
«Я просто желаю всего хорошего Украине, но я реалист. Я считаю, что настроения в Европе, и политический кризис настолько глубок среди самых важных стран-членов ЕС, что из-за этого будет сложно достигнуть чего-то серьёзного в ближайшем будущем.
Мы, сербы, будем пытаться заключить как можно больше соглашений о свободной торговле.
Зеленский говорил с большим энтузиазмом о пути в Европу. Насколько я понял, он хочет все кластеры открыть как можно скорее, потому что он считает, что это самый важный и серьёзный вызов для Украины, кроме войны. Мы желаем ему успехов.
Но мы понимаем все намёки членов ЕС», – подытожил сербский президент.
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