Вучич – Зеленскому: Желаю всего хорошего Украине, но ЕС не светит – ни вам, ни нам

Константин Серпилин.  
08.08.2026 21:35
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Сербия, Украина


Ключевые страны Евросоюза выступают против членства Украины и Сербии в обозримом будущем.

Об этом на встрече с украинским узурпатором Владимиром Зеленским заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевые страны Евросоюза выступают против членства Украины и Сербии в обозримом будущем. Об этом...

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«Если вы спросите меня, действительно ли я считаю, что будет какой-то единый голос об ускорении евроинтеграции – я в это не верю. И мой скептицизм оправдался. Потому что есть страны, которые всегда будут против», – сказал Вучич.

«Я просто желаю всего хорошего Украине, но я реалист. Я считаю, что настроения в Европе, и политический кризис настолько глубок среди самых важных стран-членов ЕС, что из-за этого будет сложно достигнуть чего-то серьёзного в ближайшем будущем.

Мы, сербы, будем пытаться заключить как можно больше соглашений о свободной торговле.

Зеленский говорил с большим энтузиазмом о пути в Европу. Насколько я понял, он хочет все кластеры открыть как можно скорее, потому что он считает, что это самый важный и серьёзный вызов для Украины, кроме войны. Мы желаем ему успехов.

Но мы понимаем все намёки членов ЕС», – подытожил сербский президент.

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English version :: Читать на английском Вучич – Зеленскому: Желаю всего хорошего Украине, но ЕС не светит – ни вам, ни нам

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