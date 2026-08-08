«Другого выхода нет!» – во Львове требуют резать горла российским ракетчикам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины нет возможности быстро получить антибаллистические ракеты, поэтому она должна сосредоточиться на уничтожении российских пусковых установок и их расчётов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил львовский военный историк Андрей Харук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Другого источника получить антибаллистические ракеты уже сейчас, кроме как в США, у нас нет. До того, как европейские комплексы появятся на Украине, пройдёт ещё какое-то время. Значит, нужно сосредотачивать работу на достижении твёрдого соглашения с США о передаче антибаллистических ракет. Вспомним заявление Пита Хегсета, что в США хватает оружия. Ну, раз хватает, давайте подумаем, какую часть мы можем получить», – потребовал Харук.