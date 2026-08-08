«Другого выхода нет!» – во Львове требуют резать горла российским ракетчикам

Вадим Москаленко.  
08.08.2026 21:47
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Россия, Украина


У Украины нет возможности быстро получить антибаллистические ракеты, поэтому она должна сосредоточиться на уничтожении российских пусковых установок и их расчётов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил львовский военный историк Андрей Харук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет возможности быстро получить антибаллистические ракеты, поэтому она должна сосредоточиться на уничтожении...

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«Другого источника получить антибаллистические ракеты уже сейчас, кроме как в США, у нас нет. До того, как европейские комплексы появятся на Украине, пройдёт ещё какое-то время.

Значит, нужно сосредотачивать работу на достижении твёрдого соглашения с США о передаче антибаллистических ракет. Вспомним заявление Пита Хегсета, что в США хватает оружия. Ну, раз хватает, давайте подумаем, какую часть мы можем получить», – потребовал Харук.

«И второе – надежда на то, что получится реализовать какую-то из схем альтернативной борьбы с баллистической угрозой. То есть, поиск пусковых установок, удары по объектам, связанным с баллистиком.

Или какие-то другие способы. Например, почему бы не допустить, что в какое-то утро несколько командиров стартовых батарей окажутся с перерезанными горлами. Есть же у нас специалисты по специальным операциям», – добавил бандеровец.

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English version :: Читать на английском «Другого выхода нет!» – во Львове требуют резать горла российским ракетчикам

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