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Главная цель визита Владимира Зеленского в Белград определена Западом – дальнейшее унижение президента Сербии Александра Вучича, который в последнее время превратился в ручную собачонку Брюсселя и Вашингтона.

Однако у лидера киевского режима есть менее явные причины посетить Сербию, связанные с деятельностью украинских спецслужб и попытками получить побольше сербского оружия, сообщает корреспондент «Политнавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич избегал приглашения Владимира Зеленского в Сербию почти четыре с половиной года, хотя Вашингтон, а в особенности Брюссель – с самого начала СВО настойчиво требовали принять киевского лидера именно в Белграде.

Вучич юлил, встречался с Зеленским на различных международных форумах, где публично заверял в поддержке территориальной целостности Украины – с Крымом, Донбассом и Новороссией, конечно.

В середине июля этого года Александр Вучич отправился на саммит «Юго-Восточная Европа – Украина», проходивший в Киеве, где заявил, что «не полностью удовлетворён» тем, какую помощь в сфере финансов, медицины и энергетики Сербия оказала Украине.

Также Вучич рассказал, что он обсудил с Зеленским восстановление одного из украинских городов (не назвав сам город). Напомню, что сербские власти не предоставили никакой, даже символической помощи, жителям Курска и Курской области, пострадавших от действий украинских войск. Кроме того, в Киеве президент Сербии подчеркнул поддержку Украины на пути вступления в ЕС, хотя у самого Белграда хватает проблем на таком же пути.

Ко времени упомянутой поездки Александр Вучич уже был окончательно сломлен, заявив под давлением ЕС, что в ближайшие месяцы он покинет пост главы государства и объявит досрочные президентские выборы, – в которых сам не будет участвовать, поскольку ныне дорабатывает второй срок на посту президента. Вучич также пообещал объявить и досрочные парламентские выборы, чего второй год с помощью силовых акций требует поддерживаемая Брюсселем сербская оппозиция.

По упорно циркулирующим в Белграде слухам, Вучичу просто поставили ультиматум: либо он уходит, либо Евросоюз сорвёт проведение международной выставки EXPO-2027, которая должна состояться в мае-августе следующего года в Белграде.

Но, по-видимому, унижений Вучича в Киеве евробюрократам показалось мало, и теперь сербская «хромая утка» вынуждена принять в Белграде Владимира Зеленского, чьи полномочия по Конституции Украины и вовсе истекли более двух лет назад.

Но визит Владимира Зеленского в сербскую столицу – это заслуга не только Брюсселя, но и кадрового разведчика Александра Литвиненко, который с ноября 2025 года занимает пост посла Украины в Сербии.

Литвиненко отвечает не только за эту страну, но и за все Балканы. Неудивительно, что в день объявления о визите в Белград, 6 августа, Зеленский с подачи Литвиненко уволил с должностей послов Украины в соседних с Сербией странах – Хорватии, Албании и Черногории.

Александр Литвиненко в 1994 году получил диплом Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ, в 2009-м окончил юрфак Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве, а в 2013 году – Королевский колледж в Лондоне по специальности «Безопасность и оборона».

Литвиненко с 2014 по 2019 год занимал пост заместителя секретаря СНБО Украины, затем два года был директором Национального института стратегических исследований, потом в течение трех лет возглавлял Службу внешней разведки Украины, а в 2024-2025 годах был секретарем СНБО.

В своём первом интервью в Сербии Александр Литвиненко обозначил приоритеты на новом посту, дав понять, что Киев будет добиваться от Белграда поддержки скорейшего вступления Украины в ЕС, военной помощи и экономических санкций против России. Первый пункт уже выполнен, по третьему Вучич пока не готов изменить позицию. А что с военной помощью?

Напомним, в мае и июне 2025 года Служба внешней разведки России опубликовала данные о том, что Сербия отправляет боеприпасы (преимущественно для тяжелых дальнобойных систем) в интересах Украины, используя сложные схемы поставок. В ведомстве охарактеризовали эти действия как «выстрел в спину». Александр Вучич тогда заявил, что Белград не продает оружие ни России, ни Украине напрямую, однако выполняет ранее заключенные экспортные контракты со странами-посредниками, но распорядился приостановить оружейный экспорт.

Однако в ноябре прошлого года в интервью немецкому изданию Cicero Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину.

«У нас склады полны боеприпасов, особенно для миномётов, мы производим больше боеприпасов, чем Франция», – заявил тогда сербский президент.

А в феврале 2026 года Сербия вернулась к полноценному экспорту вооружений, хотя их путь на Украину стали скрывать тщательнее.

Судя по всему, в ходе визита Зеленский хочет поймать Вучича на слове – и добиться от него контрактов на поставки сербского оружия и боеприпасов европейским странам, которые не скрывают, что передадут его Украине. При этом у киевского гостя будет, как минимум, два весомых аргумента для белградского визави.

Во-первых, ЕС выделил Украине 90 миллиардов евро, значительная часть которых будет направлена на закупки вооружений – «так пусть лучше они будут сербскими».

Во-вторых, Вучич ведь всё равно не будет баллотироваться на досрочных президентских выборах, поэтому сможет без электоральных потерь поддержать поставки продукции сербского ВПК Киеву, да ещё дать на них заработать нужным фирмам – то есть обеспечить себе «золотой парашют».

Стоит отметить, что время для визита Владимира Зеленского в Белград выбрано очень удачно: в Сербии пик сезона отпусков, и акции против приезда «военного преступника», как называют киевского гостя сербские национал-консерваторы, маловероятны.

Хотя уже с вечера 6 августа в сербском сегменте социальных сетей начали распространяться баннеры, лозунги и комментарии, свидетельствующие о том, что многие сербы не хотят видеть Зеленского в Белграде, однако вряд ли это недовольство выплеснется на улицы.