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Британская армия представляет себя устаревшую структуру, которая не в состоянии гарантировать безопасность страны и лишь сосет деньги на бесполезные учения.

Об этом, выступая в Украинском кризисном центре (Киев), заявил экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно война закончится, и вопросом номер один будет безопасность. К выбору союза безопасности нужно двигаться достаточно осторожно», – сказал Залужный.

Он рассказал, что старается посещать любые командно-штабные учения, которые проводятся в Британии.

«Я вам скажу, что это ВСУ образца 2009 года. А они сосут деньги. Они говорят своим избирателям, что они в безопасности. Они создают иллюзию, которая на самом деле не отвечает совсем ничему», – заявил экс-главком ВСУ.

При этом он фактически прямо выступил против того, чтобы Украина играла роль пушечного мяса для Запада.

«Я считаю, что огромный риск для Украины, для ее людей, для ее возможного потенциала превратиться, стать неким ЧВК. Это, я считаю, гиблое дело. И этого допускать нельзя никоим образом, не делать основу европейских сил за счет Украины. За счет украинского опыта – да, но не за счет Украины. Такое мое действительное виденье», – резюмировал Залужный.

При этом стоит учитывать, что Залужный является одним из наиболее вероятных победителей на потенциальных выборах президента. Поэтому такого рода риторика может быть лишь инструментом для привлечения уставшего от войны электората на фоне милитаристских призывов диктатора Зеленского.